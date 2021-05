Felettino, Msl: "Regione secreta il piano finanziario, Speranza e Costa battano un colpo"

La Spezia - "La Regione, tramite il suo braccio operativo Ire, ha negato l’accesso al documento completo sul finanziamento del nuovo progetto del Felettino. La richiesta di accesso, effettuata dal Manifesto per la sanità locale, era finalizzata a verificare i motivi per i quali il privato, con un esborso iniziale di 86 milioni di euro, ne avrebbe ricevuti in restituzione 263 durante i 25 anni e mezzo di contratto. Inoltre, la richiesta di accesso aveva come scopo anche la verifica della sostenibilità, da parte di Asl 5, del canone di concessione di ca. 15 milioni di euro l’anno e se tale esborso avrebbe o meno contratto la possibilità di investimenti per il miglioramento dei servizi nella nostra provincia". E' quanto si legge in una nota del Manifesto per la sanità locale, Insieme per una sanità migliore che prosegue: "Ire ha respinto la richiesta di accesso – con il consenso dell’Asl – argomentando su questioni di riservatezza dei dati e di tutela della concorrenza e del mercato. Il Msl ritiene tale risposta illegittima e ha quindi presentato istanza di riesame, inoltrandola anche ad Anac e al Difensore Civico regionale".

" Ma indipendentemente dalla formale legittimità o meno del diniego di acceso ai dati, rimane in tutta evidenza un dato sconcertante - proseguono dal manifesto -. Sia l’Asl che la Regione (visto che nelle relative delibere non si parla di un piano economico finanziario completo) e tutti coloro che hanno partecipato alla discussione sul nuovo progetto del Felettino (ivi compresi i nostri sindaci…), l’hanno fatto con un progetto monco ed orfano di un dato essenziale : nessuno sa, o ha mai saputo, le ragioni per le quali al privato viene riconosciuto un interesse di ca. l’8% sul suo investimento e le ragioni per le quali si sia scelta una tale forma di investimento rispetto ad un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti a tassi di interesse notoriamente prossimi ed anche inferiori all’1%.

Siamo anche a conoscenza che qualche consigliere regionale ha richiesto l’accesso al documento finanziario completo, ma IRE ha imposto la clausola di segretezza e quindi anche ai consiglieri regionali è impedita una discussione pubblica sul progetto di finanziamento. E dire che dei soldi di cui si discute siamo noi i … soci finanziatori principali e sulle spalle dei nostri figli ricadranno gli effetti di questo debito"

"Di tutta la vicenda del finanziamento del nuovo Felettino - concludono dal Manifesto per la sanità locale, insieme per una sanità migliore - sono stati notiziati sia il Ministro Speranza che il Sottosegretario Costa, ma anche da parte loro, purtroppo e ad oggi, rileviamo un assoluto silenzio".