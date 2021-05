Falsi... di professione, proteggiamoci con "Occhio alla truffa''

La Spezia - "Falsi postini. Falsi medici, infermieri e poliziotti. Malintenzionati che vestono i panni di improbabili tecnici incaricati della lettura del contatore. Maghi e cartomanti, borseggiatori. Tanti i tranelli nei quali possono rimanere invischiati gli anziani, esposti più di ogni altra categoria anagrafica e sociale ai pericoli di un'attività delinquenziale che spesso, per mettere a segno con più efficacia i propri obiettivi, si nasconde dietro profili apparentemente inoffensivi". Allo scopo di prevenire e contrastare questo fenomeno, fornendo informazioni e suggerendo regole di comportamento, nasce "Occhio alla truffa'', una campagna di prevenzione rivolta ad anziani, e non solo. Un progetto finanziato dal Ministero dell'Interno e realizzato dall'assessorato ai Servizi Sociali del Comune della Spezia in collaborazione con Auser, ente capofila, Federconsumatori, Ada, Aidea e Aidea Solidarietà.



Un servizio di assistenza messo a punto, grazie al prezioso contributo della rete locale di volontariato, per assicurare sostegno a tutte le vittime di furti e raggiri, ma anche a quanti abbiano la necessità di avere un supporto informativo utile a destreggiarsi tra pratiche di vendita a domicilio, investimenti economici, prestiti e telemarketing. Consulenza, dunque, ma anche prevenzione. "Occhio alla truffa'' promuove infatti incontri con le forze di pubblica sicurezza e organizza campagne di comunicazione sui quotidiani locali e su Teleliguriasud per fornire a chi ne abbia bisogno tutte le informazioni necessarie a fronteggiare eventuali situazioni di rischio. Da questo spirito di servizio è nato sia un primo pieghevole contenente le prime indicazioni utili per sapere a chi rivolgersi in caso di necessità, sia una brochure contenente un più dettagliato vademecum sui comportamenti di autotutela da adottare per proteggere se stessi e i propri cari.



Il pieghevole, che sarà distribuito a partire dai prossimi giorni, evidenzia il numero di servizio 3389133599 al quale fare riferimento per denunce e richieste di aiuto: una squadra di esperti sarà a disposizione per attività di consulenza legale, finanziaria, digitale e psicologica. Il pieghevole suggerisce poi anche i contatti e gli indirizzi delle associazioni che hanno collaborato all'elaborazione del progetto: ADA tel 0187/777544, via Persio 35, La Spezia; AIDEA tel 0187/300835, via Persio 27- La Spezia; AIDEA Solidarietà, via del Prione 45- La Spezia; Auser tel O187/513108, via Parma 24 - La Spezia; Federconsumatori tel. 0187/547273, via Parma 15- La Spezia.