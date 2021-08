Esami di abilitazione alla libera professione di geometra, iscrizioni entro il 26 agosto

La Spezia - Il Collegio dei Geometri della provincia della Spezia informa che è stato pubblicata in Gazzetta Ufficiale l'Ordinanza del ministeriale per l'indizione degli Esami di abilitazione alla libera professione di geometra per l'anno 2021 che avranno inizio a partire dal giorno martedì 23 novembre. Si tratterà nella fattispecie di un'unica prova orale, svolta eclusivamente con modalità a distanza nello stesso giorno su tutto territorio nazionale. Il termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione é fissato per il niorno 26 agosto 2021. La domanda, corredata dagli allegati, dovra essere inviata al Collegio dei Geometri con raccomandata con avviso di ricevimento in Via Persio Aulo Flacco, 19121 La Spezia oppure tramiter PEC (collegio.laspezia@geopec.it), tenendo l'originale della Pec a disposizione della Commissione d'Esame entro il 26 Agosto 2021.