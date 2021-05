Energy Player 2020/2021, Spigas Clienti premia Giulio Maggiore

La Spezia - Al Centro Sportivo “Bruno Ferdeghini”, Spigas Clienti ha consegnato il riconoscimento di Energy Player 2020/2021 a Giulio Maggiore, il centrocampista dello Spezia Calcio e della Nazionale Under 21 che nell’ultima stagione calcistica si è distinto per carica energetica e ha saputo meglio rappresentare i valori e lo spirito della maglia bianca per passione, attaccamento, umiltà e responsabilità.

Spigas Clienti, sponsor ufficiale dello Spezia Calcio dal 2013, ha consegnato al giovane aquilotto il premio di “Energy Player 2020/2021” e, in sintonia con la filosofia green dell’azienda energetica locale, ha deciso di donargli una bicicletta di ultima generazione.

Spezzino doc, protagonista di un risultato importante - la conferma in Serie A dello Spezia -, Giulio Maggiore è stato scelto da Spigas Clienti per aver avuto un ruolo decisivo in una stagione che, superate le tante non facili prove, ha regalato ai tifosi aquilotti una storica salvezza.

In questa indimenticabile annata il “nostro” centrocampista, grazie al suo talento, le sue qualità e la sua determinazione, ha dimostrato fin da subito di essere un elemento chiave nello scacchiere di mister Italiano, arrivando a indossare in più occasioni la fascia di capitano e a tagliare l’ambito traguardo delle 150 presenze in maglia bianca.

È stata una stagione emozionante per chi, come Giulio Maggiore, sognava fin da bambino di poter giocare un giorno nella massima serie con la maglia della sua città. E una Società come Spigas Clienti, nata e radicata nel territorio spezzino, ha voluto condividere con la città l’orgoglio di un premio assegnato, al suo debutto, a uno spezzino di talento che ha davanti a sé un futuro con grandi prospettive.



A pochi giorni di distanza dalla nomina di Matteo Ricci ad Aquilotto Reale della stagione 2020/2021, Spigas Clienti ha così voluto dare un nuovo prezioso riconoscimento al club di Via Melara: l'Energy Player della Stagione.

Chi sarà il giocatore della stagione 2021/2022 che riuscirà a fare breccia nel cuore dei tifosi aquilotti?