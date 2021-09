Enel, Peracchini: "Si rifletta prima di piegare la volontà del territorio"

La Spezia - “Profonda amarezza che il progetto di conversione della centrale Enel della Spezia da carbone a turbogas sia alla firma del ministro della Transizione ecologica Cingolani: mi auguro che prima di firmare il via libera a bruciare 6 milioni di metri cubi di gas al giorno nel Golfo dei Poeti raccolga il mio invito a visitare la città della Spezia, a conoscere la visione che stiamo mettendo in campo con la progettazione del waterfront, i progetti sulla mobilità sostenibile e gli investimenti sulla blue economy". Il sindaco Pierluigi Peracchini commenta con queste parole la notizia della valutazione positiva espressa dall'Iss in merito alle integrazioni chieste dal Mite a Enel nell'ambito della procedura di Via per la conversione della centrale a carbone in impianto a turbogas, prima a ciclo aperto, poi a ciclo combinato (leggi qui).



"Una visione del tutto antitetica con un progetto così come presentato da Enel, molto miope e già datato in termini di produzione di energia. Il no al turbogas da parte del nostro territorio è stato chiaro fin da subito, sia dal punto di vista politico sia dal punto di vista amministrativo con la variazione al Puc, e mi auguro che ci si fermi bene a riflettere prima di piegare la volontà di un territorio per ragion di Stato. La mia preoccupazione più grande è e rimarrà sempre la salute dei miei concittadini”, conclude il sindaco.