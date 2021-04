Enel: "Impianto a turbogas spezzino ha ruolo chiave"

La Spezia - "Secondo quanto riportato dal Pniec, per consentire la dismissione degli impianti a carbone esistenti, il sistema elettrico nazionale avrà bisogno di un mix di nuove risorse per garantire la capacità sufficiente per consentire la gestione in sicurezza del sistema elettrico. Pertanto solo attraverso la realizzazione del nuovo impianto a gas, sarà possibile contemplare scenari rapidi di chiusura del carbone". Come già avevano fatto i tecnici di Terna (leggi qui), anche quelli di Enel associano la chiusura del gruppo a carbone in tempi brevi con la realizzazione del nuovo impianto a turbogas. Lo stralcio riportato è contenuto nel documenti con cui l'azienda ha comunicato al ministero della Transizione ecologica le integrazioni e i chiarimenti richiesti e il legame tra il progetto del gruppo a gas e l'addio al carbone è ancora più saldo che in altri frangenti. Questa volta, infatti, non si parla di compensazione della riduzione di capacità produttiva, che potrebbe essere ottenuta con l'avvio di altre centrali a gas, ma proprio della realtà spezzina attuale e di quella futura.



Enel risponde punto per punto a tutte le richieste del ministero, nell'ambito della procedura di Valutazione di impatto ambientale.

Prima di tutto, in fatto di soluzioni alternative, l'azienda mette subito in chiaro che a causa dell'aumento della domanda e della contestuale riduzione della produzione "è maggiore il rischio di non disporre di risorse sufficienti per coprire i picchi di carico e per garantire l'adeguatezza del sistema e la qualità del servizio. Senza azioni correttive questa tendenza proseguirà portando il sistema elettrico in condizioni di esercizio sempre più

critiche ed esponendo il sistema a rischi di black out". E aggiunge: "il decommissioning totale del carbone dovrà essere accompagnato da una almeno parziale riconversione a gas degli impianti attuali (con particolare attenzione alla zona Nord)". Ancora, guardando agli scenari previsti dallo Stato e dall'Ue: "La generazione di energia da gas continuerà ad essere necessaria risultando, al 2030, pari a circa il 30% della domanda di energia del sistema italiano nello scenario più ottimistico di penetrazione da fonti rinnovabili. L’unità della Spezia in questo quadro svolgerà un ruolo chiave per consentire il phase-out della generazione a carbone e ai fini dell’adeguatezza e dell’equilibrio del sistema elettrico e, grazie alle elevate performance d’impianto, sostituirà parte della produzione degli impianti meno efficienti e performanti". Concetti già noti, che l'azienda riprende anche dallo stesso Pniec.

Inoltre Enel spiega le ragioni dell'impossibilità di prevedere un impianto di dimensioni inferiori (la tipologia di stabilimento scelta, più efficiente, non lo consente) e sottolinea il ridimensionamento dell'impatto ambientale tra il carbone e il gas, con l'azzeramento del particolato primario e dei solfati e la riduzione di nitrati e ammonio.



Le risposte dell'azienda riguardano anche l'indagine epidemiologica, con riferimento ad un allegato non consultabile, alle attività di cantiere, all'utilizzo di rocce e terre da scavo provenienti dalla demolizione dell'attuale centrale, sul diffusore di scarico... Ben 38 pagine di integrazioni che attendono di essere valutate dagli uffici del ministero, che procederanno così a esprimere il loro parere sul progetto. Con una città intera che attende interessata di conoscere il nuovo cronoprogramma dell'uscita dal carbone.