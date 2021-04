Ecco come il Comune spende un milione di euro di multe stradali

La Spezia - Oltre un milione di euro. A tanto ammonta il tesoretto di cui il Comune della Spezia può disporre grazie ai proventi delle sanzioni del Codice della strada.

La legge prevede infatti che la metà delle entrate sia suddivisa e utilizzata per spese ben definite e legate proprio all'ambito della mobilità. Un quarto della quota (12,5 per cento del totale delle sanzioni introitate), deve essere destinato a interventi di sostituzione, ammodernamento, messa a norma e manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente. Un altro quarto deve essere destinato al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, mentre il 25 per cento del totale delle sanzioni deve essere speso in attività relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, la messa a norma e la

manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle strade, alla sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, e, tra le altre cose, allo svolgimento di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale nelle scuole.



Nel bilancio di previsione 2021 in corso di approvazione, è iscritto per 4 milioni e 200mila euro lo stanziamento dei proventi per contravvenzioni al codice della strada e, al netto dell’accantonamento al Fondo svalutazione crediti di 1 milione e 526mila euro e

dell’aggio relativo alla riscossione pari a 650mila euro, la metà degli introiti è pari circa a 1 milione e 12mila euro.



La ripartizione delle spese



Punto A - 12,5 per cento del totale: 252.977,81 euro



Interventi diversi per migliorare la viabilità e la sicurezza stradale. Circolazione segnaletica stradale e luminosa - 140.000 euro



Acquisto beni di consumo per infrastrutture stradali - 2.977,81 euro



Prestazioni di servizio per circolazione segnaletica stradale e luminosa - 110.000 euro





Punto B - 12,5 per cento del totale: 252.977,81 euro



Addestramento Polizia municipale - 14.000 euro



Attrezzature Videosorveglianza - 12.000 euro



Manutenzioni varie Polizia municipale - 19.127,81 euro



Noleggio automezzi - 36.000 euro



Attrezzature Polizia municipale - 15.000 euro



Utenze e canoni Polizia municipale - 50.000,00 euro



Assunzione vigili temporanei - 106.850 euro





Punto C - 25 per cento del totale: 505.955,63 euro



Gestione ascensore inclinato - 75.000 euro



Materiale di consumo per infrastrutture stradali - 29.022,19 euro



Incarichi professionali - 49.612,02 euro



Potenziamento TPL - agevolazioni - 100.000 euro



Acquisto beni per impianti di Pubblica illuminazione - 17.321,42 euro



Fondo Assistenza e previdenza - 50.000 euro



Interventi di miglioramento viabilità - 110.000 euro



Prestazioni di servizio e manutenzione per impianti di Pubblica illuminazione - 75.000 euro