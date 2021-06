E' nata una food hall. Così il Kennedy guarda al futuro

La Spezia - L'idea è nata in piena pandemia e sempre in pandemia ha avuto i suoi primi vagiti, meritevoli di un sentito in bocca al lupo. Piazzale Kennedy ha accolto da alcune settimane una vera e propria "food hall" a cielo semi-aperto: si tratta infatti di un grande spazio dedicato al cibo, con i piatti della tradizione, lo street food e gli immancabili aperitivi. Un unicum nel suo genere, installato nel cuore di un centro commerciale a cielo aperto che vuole guardare al futuro con occhi e spunti nuovi. Fondamentale che una zona che è cerniera fra il centro città e la periferia si dia nuovi traguardi anche perché, a ben guardare, a poca distanza nascerà nei prossimi anni la nuova stazione crocieristica di Calata Malaspina. Ecco perché è una buona notizia che un inedito format vada ad aumentare l'offerta già presente.



Grande soddisfazione per Roberto Giroldi, imprenditore spezzino piuttosto noto, tra l’altro già presente nello

spazio a cavallo di via XXIV maggio, in passato, con negozi di telefonia e punti vendita della stessa tipologia nel

centro storico, oltre a una catena di caffetterie, pizzerie e bar alle Terrazze e al Porto Mirabello. Giroldi ha scommesso sul successo della Piazza che ha grandi vantaggi rispetto al centro cittadino: lo spazio all’aperto mai importante come in questo momento storico, la vicinanza a scuole e uffici, la possibilità di parcheggio e alla sera un luogo dove fermarsi senza disturbare i residenti ma, soprattutto, la possibilità di offrire ai clienti una grande varietà di proposte tutte unite nello stesso spazio. Dall’aperitivo all’hamburger, dalle trofie alla tagliata, dal tagliere con un bicchiere di vino alla frittura di pesce. Ai locali già presenti si aggiungono così Burgers' Garage, Temepay e l'Osteria Ligure. Un locale all’insegna della carne in tutte le sue varianti (dall’hamburger alla tagliata, dal pollo alle tipicità “tex mex"), il primo secondo un format studiato accuratamente per restituire l’atmosfera tipica di un locale urbano con grande spazio alla musica e ai video: l’arredamento è decisamente grunge con banconi rivestiti di lamiere invecchiate, tavoli realizzati con bobine in legno dei cavi elettrici, sedie tutte diverse tra loro. All’ingresso domina la scena una console originale Arcade per un "Fattore Nostalgia". Un ritorno agli anni 80 quando si giocava ai videogiochi: Pac-Man, Arkanoid, Donkey Kong o Space Invaders... un effetto nostalgia ma anche un modo per offrire ai più giovani una alternativa divertente ai moderni videogiochi. Il secondo, Temepay, è un cocktail bar, con un nome che non può sfuggire alla curiosità di chi è nato e vissuto in riva al Golfo: deriva infatti da “te me pai” ancora oggi intercale tipico degli spezzini. Qui la lista dei cocktail è stata studiata da Michele Venturini bar Manager per più di cinque anni in uno dei locali più conosciuti e stimati di Londra. Infine l'Osteria Ligure, per offrire i piatti tipici della tradizione: dalle acciughe alla mesciua, dalla trippa al coniglio alla ligure. Soltano alla sera menù degustazione sia di terra che di mare e i tradizionali sgabei.



Tutti i locali nascono sia per il consumo in sala e in piazza sia per l’asporto in attesa di lasciarsi alle spalle questo

tragico momento e poter tornare davvero alla normalità per godere degli eventi che si potranno organizzare in

Piazza. Offerte pensate sia per chi ha bisogno di una pausa ristoro rapida come gli studenti e chi lavora fuori casa sia per chi sceglie Piazza Kennedy per dedicarsi un piacevole momento di relax degustando piatti allineati ai nuovi gusti e alle nuove tendenze culinarie.