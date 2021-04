Due vittime a Sarzana, calano i liguri ricoverati

La Spezia - Sale a 441 (4.119 in Liguria) il numero degli spezzini deceduti con positività al Covid-19 da inizio pandemia. Il bollettino odierno infati include fra le dieci vittime anche due uomini di 60 e 77 anni mancati al San Bartolomeo di Sarzana.

Sono invece 370 i liguri risultati positivi nelle ultime 24ore a fronte di 4.777 tamponi molecolari e 2.744 antigenici. Di questi 55 sono nello Spezzino, 67 in Asl1, 62 in Asl2 e 183 nelle due Asl genovesi. Tre sono invece le persone non riconducibili a residenza nella nostra regione.

Rispetto a ieri si registrano invece 20 dimissioni dagli ospedali liguri dove attualmente restano ospedalizzati 613 pazienti di cui 70 in terapia intensiva. Di questi sono 66 i ricoverati al San Bartolomeo e Sant'Andrea (12 terapie intesive) con l'ospedale sarzanese che ha registrano 5 nuove dimissioni rispetto a ieri.

Grazie ai 303 odierni sale a quota 87.255 il numero dei liguri guariti da inizio pandemia mentre sono 6.550 quelli attualmente in sorveglianza attiva (1.028 in Asl5) e 6.276 i positivi (752 in Asl5).

Per quanto riguarda i vaccini infine sono 150.541 le persone che hanno completato il ciclo, di questi 18.572 nella nostra provincia.