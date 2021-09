Due premi di laurea a chi ha svolto una tesi sulle crociere

come partecipare

La Spezia - Ti sei laureato fra 1° agosto 2019 e il 31 luglio 2021 e la tua tesi parlava di crociere? Sono aperte le candidature per i due premi di laurea dedicati a turismo crocieristico e portualità crocieristica che verranno consegnati in occasione del prossimo Italian Cruise Day, in programma a Savona il prossimo 29 ottobre. Gli interessati potranno candidarsi compilando il form online sul sito www.italiancruiseday.it/premiodilaurea, inoltrando i dati ed i materiali richiesti. È possibile inviare la propria candidatura fino al 17 settembre. Nell'immagine allegata l'entità due dei primi e altri approndimenti.