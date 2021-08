Due nuovi ricoveri al Sant'Andrea, 830mila liguri completamente vaccinati

La Spezia - Sono 158 i nuovi positivi al Covid-19 in Liguria, a fronte di 3168 tamponi molecolari e 3367 test antigenici rapidi. Il dato riferito alla residenza delle persone testate: Imperia 41, Savona 43, Genova 51, La Spezia 22. Non riconducibili alla residenza in Liguria: 1.

Nelle ultime 24 ore non si sono registrate vittime (4.370 in Liguria di cui 472 nello Spezzino da inizio pandemia) mentre rispetto a ieri segna un più otto il dato dei ricoverati negli ospedali liguri che sono 78 di cui 12 in terapia intensiva. Il dato cresce anche al Sant'Andrea della Spezia con due nuovi ospedalizzati che portano il totale a 7 di cui uno in terapia intensiva. Con i 133 guariti nelle ultime 24 il dato complessivo da inizio emergenza sale a 99.726 mentre i casi attualmente attivi in Liguria sono 2985 di cui 475 in Asl5 dove ci sono anche 310 soggetti in sorveglianza attiva.



Per quanto riguarda i vaccini la percentuale fra consegnati e somministrati si attesta al 93% con il totale dei liguri che hanno completato il ciclo vaccinale che arriva a 830.682 di cui 114.997 spezzini.