Due giorni da spiaggia per l'ultimo fine settimana di giugno

La Spezia - Sole monarca del fine settimana, ma di una monarchia a suo modo costituzionale, vista la sporadica presenza di qualche velatura e temperature ben calde ma che comunque non saltano l'asta dei 30 gradi, se non forse domani pomeriggio. Quindi sabato e domenica sereni, con quei due o tre sbuffi bianchi in cielo che fanno comodo quando in spiaggia serve un minuto d'ombra. Caldo e sole a tutto spiano per la giornata di lunedì, mentre martedì ci sarà qualche grigiore in più. Ma nulla di che.