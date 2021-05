Due decessi al San Bartolomeo, 202 nuovi positivi in Liguria

La Spezia - Ci sono anche due persone mancate al San Bartolomeo di Sarzana fra le cinque decedute con positività al Covid-19 in Liguria ed inserite nel bollettino odierno diffuso da Alisa. Si tratta di un uomo di 65 anni morto nella giornata di venerdì e di una donna di 82 anni che si è spenta ieri. In tutto le vittime liguri da inizio pandemia sono 4.194, delle quali 446 spezzine.

I nuovi positivi oggi sono 202, identificati a fronte di 3.057 molecolari e 1.595 antigenici rapidi, e così suddivisi: 33 Asl1 Imperia, 38 Asl2 Savona, 96 Als 3 e 4 Genova, 32 Asl5 La Spezia. Tre invece le persone non riconducibili a residenza nella nostra regione.



Rispetto a ieri cresce di 14 unità il numero dei ricoverati in Liguria che sono in totale 536 dei quali 61 in terapia intensiva. Nello Spezzino si registrano due nuove ospedalizzazioni al San Bartolomeo che portano il totale a 59 con 8 terapie intensive.

Oggi si registrano anche 172 guarigioni che portano il numero da inizio pandemia a 90.040 mentre i soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 5.898 (839 in Asl5) mentre su 5.603 casi attivi in Liguria 652 sono nella nostra provincia.



La percentuale dei vaccini somministrati sui consegnati sale oggi al 96%. I liguri che hanno completato il percorso vaccinale sono 200.077 di cui 25.152 spezzini.