Drive up porta l'Audi e-tron Gt Rs in riva al Golfo

La Spezia - Golfo dei poeti, land of e-tron. Si potrebbe declinare così un vecchio claim di Audi che aveva fatto scattare in piedi molti italiani che Fiat aveva tentato di canzonare con la replica made in Pomigliano d'Arco: Italia land of Panda. Nei giorni scorsi, infatti, una troupe di Drive up è stata in riva al Golfo per effettuare le riprese della puntata dedicata all'Audi e-tron Gt Rs, bolide elettrico da 150mila euro che punta ad aprire la strada nel segmento delle sportive a zero emissioni e a candidare la casa di Ingolstadt come anti-Tesla.

Dieci persone, tra conduttori e tecnici, hanno soggiornato per una notte al Nh hotel e hanno realizzato le riprese del gioiello tecnologico di Audi all'interno dell'arsenale e a Porto Venere.



Bisognerà attendere la messa in onda della puntata della trasmissione per vedere le immagini della sportiva elettrica della casa dei quattro anelli con l'Amerigo Vespucci, l'architettura militare del XIX secolo, la Palmaria e la palazzata di Calata Doria sullo sfondo.

Lo staff di Drive up, format che unisce l'energia di Dj Ringo con la proverbiale accoppiata "donne e motori", ha mantenuto il massimo riserbo sui contenuti della puntata, ma la sagoma dell'Audi e-tron Gt Rs non poteva passare inosservata.