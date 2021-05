Dopo le denunce, Ambrosini (Federcaccia): "Politica chiarisca la situazione"

La Spezia - “La politica deve fare chiarezza su questa situazione perché a rimetterci sono solo i cacciatori”. Così il presidente di Federcaccia La Spezia dopo il caso delle due persone denunciate, il caso sollevato dal consigliere regionale Pd Natale (QUI) e la replica dei due consiglieri della Lega Mai e Piana (QUI) in merito alla normativa sulla detenzione di uccelli da richiamo nel periodo non venatorio.

“Abbiamo due cacciatori che dovranno affrontare due denunce penali – sottolinea Ambrosini - e altri 150 cacciatori in provincia che non sanno come comportarsi. Gli enti preposti, Asl 5 e Forestali, applicano la legge per presunti maltrattamenti, ma la politica deve dare un segnale chiaro e fare uscire da questo empasse i cacciatori che sono gli unici che pagano questa incertezza di tasca propria. Il regolamento della Regione infatti è intepretativo e poco chiaro e a fare chiarezza deve essere proprio l'ente. Molti cacciatori – conclude – stanno anche riconsegnando i loro uccelli da richiamo e questo rischia di mettere a repentaglio anche la vecchia caccia tradizionale del nostro territorio che non ha nulla a che vedere con il maltrattamento degli uccelli in gabbia”.