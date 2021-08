Donazioni per ricordare Eugenio Fabbri

La Spezia - Una donazione all’associazione Onlus ‘Crescere il domani’ per ricordare Eugenio Fabbri, recentemente scomparso. Eugenio era il papà di Gaia, titolare della libreria ‘Liberi Tutti’ associata di Confcommercio e membro del gruppo terziario donne Confcommercio La Spezia. Ed è proprio il Gruppo Terziario Donne Confcommercio a organizzare una raccolta fondi. Chiunque lo volesse potrà infatti fare una donazione all’associazione ‘Crescere il domani’, nata a sostegno dei malati oncologici e delle loro famiglie.



Coordinate bancarie:

“CRESCERE IL DOMANI”CON SEDE IN LA SPEZIA, VIALE ITALIA 547.

C.F: CLSGPP41A24F280P.





GRUPPO BANCO POPOLARE, VIA LUCIANO TAVILLA N. 2, SANTO STEFANO DI MAGRA (SP)

IBAN: IT06B0503449830000000000619





‘Crescere il domani’ è una associazione non a fini di lucro, nata nel 2012 per perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale svolgendo la sua attività istituzionale nel settore a favore dei malati oncologici ai fini della solidarietà sociale nelle aree di intervento di assistenza sanitaria; promuovere l’attuazione di programmi e di strutture finalizzati ad una completa assistenza alle persone affette da tumore; sensibilizzare la popolazione dell’intera provincia spezzina alla conoscenza ottimale delle strutture oncologiche esistenti e dei relativi programmi mediante realizzazione ed organizzazione di convegni, meeting, seminari ed altre iniziative propedeutiche ai fini di una migliore presa di coscienza e conoscenza del problema oncologico e delle sue soluzioni nel territorio.