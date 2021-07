Don Palei festeggiato per i dieci anni di sacerdozio

La Spezia - Nei giorni scorsi il direttore della Caritas don Luca Palei ha compiuto dieci anni di sacerdozio. Sono stati anche dieci anni di impegno quotidiano al servizio degli ultimi e delle persone in stato di bisogno, in quanto il novello sacerdote, che alle spalle aveva un’esperienza di lavoro quale dipendente di banca, venne subito assegnato alla guida della Caritas diocesana. Così i tanti giovani e meno giovani che prestano il loro servizio nelle strutture della Caritas lo hanno voluto festeggiare: una festa che è stata anche un grande ringraziamento per un lavoro davvero importante, tanto più dopo l’emergere della pandemia. Anche i giovani e le giovani della parrocchia dei Santi Giovanni e Agostino, dove don Luca presta ugualmente il suo servizio pastorale, lo hanno festeggiato nel campetto vicino alla chiesa.