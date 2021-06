Domenica con qualche velatura e massime intorno ai 27°

La Spezia - Domenica con velature o nubi alte di passaggio in un contesto prevalentemente soleggiato. Queste le previsioni odierne di Arpal che segnala su tutta la Liguria addensamenti cumuliformi sui rilievi nelle ore centrali e pomeridiane, anche associati a locali temporali sulle Alpi Liguri e Appennino Ligure-Emiliano. Le massime saranno intorno ai 27°, i venti a regime di brezza e il mare calmo. Locali addensamenti sono previsti anche per la giornata di domani in particolare nella fascia pomeridiana e nelle aree interne della regione. Lieve calo della temperatura martedì con nubi irregolari e possibili piovaschi.