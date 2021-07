Difensore civico: nel Comune della Spezia la convenzione non è stata rinnovata

La Spezia - Il difensore civico è figura poco veicolata dalle amministrazioni, ma uno strumento fondamentale. Questa la definizione del commissario Baldino fornendola come motivazione a supporto della convocazione della commissione consiliare dedicata alla figura del Difensore civico, che si è tenuta oggi pomeriggio. Dalla relazione del rappresentante regionale Francesco Lalla è emerso che Genova e la Spezia sono i due comuni più grandi della Liguria che dal 2009 non hanno più attivato la convenzione gratuita necessaria per poterne usufruire. Un atto che si può istituire con la Regione Liguria.

Nell'introduzione il commissario Baldino ha chiesto una descrizione del ruolo e il suo raggio d'azione. A rispondere è stato il Francesco Lalla, responsabile regionale del Difensore Civico, in carico da circa dieci anni.

"Il difensore civico nasce dall'esigenza di garantire i diritti dei cittadini nei confronti della Pubblica amministrazione, degli enti e anche delle articolazioni periferiche delle amministrazioni statali - ha spiegato -. La Liguria lo ha istituito negli anni Settanta ed è diventato operativo negli anni Ottanta. E' assente una figura nazionale. Negli ultimi tempi il nostro ruolo è stato rivalutato e in alcune leggi nazionali citato: un esempio è in campo sanitario come garante del diritto alla Salute, anche se il Difensore civico non è dotato di poteri decisionali e sanzionatori. Però, può intervenire per questioni controverse e sollecitare le amministrazioni. Il difensore ha il diritto di ottenere le informazioni in favore dei cittadini, ha anche il dovere di compiere degli accertamenti in caso di gravi disfunzioni. Il difensore civico non ha legittimazione nei confronti del Comune della Spezia: non avendo fatto una convenzione con il presidente della Regione Liguria, quindi non può intervenire. Possiamo chiedere ad un Comune non convenzionato dei chiarimenti, però non posso sollecitarlo alle risposte e applicare lo Statuto. I convenzionati in tutta la Liguria sono 120 e La Spezia non c'è. Sono stato chiamato anche per alcuni problemi per questo Comune relativamente agli atti. In questo caso si può intervenire perché non serve una competenza per i comuni singoli e se si tratta di un'azione legata a una legge nazionale possiamo intervenire direttamente".

"Il difensore civico - ha proseguito - ha una gamma di compiti e situazioni che denotano la sua azione. Non è nominato ma eletto dal consiglio regionale da una maggioranza qualificata, ha una legittimazione forte che prescinde dalla politica. Non è di parte e rappresenta tutta la comunità".

La commissaria consigliera Patrizia Saccone ha chiesto: "C'è la convenzione a livello regionale ma non comunale. Cosa succede al cittadino che vuole usufruirne ma è in un Comune non convenzionato? Ci sono stati casi spezzini?"

Lalla ha risposto: "La legge è molto chiara: chi appartiene a un Comune non convenzionato il difensore non può intervenire in quella amministrazione. Il difensore civico può anche attivarsi ma se l'amministrazione non vuole rispondere con il nostro tramite può farlo. Genova e La Spezia sono i due comuni più grossi non convenzionati. Il cittadino che richiede il nostro intervento è gratuita e non ha forme. Possono raggiungerci in ogni modalità: dalla lettera alla mail, fino agli incontri diretti. Una nostra sede distaccata era a Sarzana, dove c'è un rapporto molto radicato. Un tema molto seguito è quello del biodigestore".

Il consigliere Caratozzolo ha rilanciato sui temi degli spazi per i bambini e della sanità in tempo di pandemia. Lalla ha risposto: "In supplenza ho anche l'incarico dei diritti dell'infanzia e con la Regione Liguria ci siamo mossi. In tema sanitario ci sono stati posti sull'organizzazione ospedaliera, di ordine generale. La pandemia ci ha costretto a chiudere le quattro sedi distaccate".

Il commissario Corbani ha detto: "Ci manca un passaggio, capire se sia necessario avere un difensore civico. Le grandi città hanno le strutture per farlo".

"Concordo che i grandi Comuni come Genova e La Spezia sono organizzati per sopperire delle mancanze - ha risposto Lalla -, ma fino al 2009 c'era questa figura a livello comunale. Ma con la legge di Bilancio è stata cancellata. Resta una valutazione discrezionale dei consigli comunali".

Il commissario Costantini ha chiesto come si attivi la convenzione. Lalla ha spiegato: "Viene chiesta dopo una delibera del consiglio comunale che con quell'atto avanza la richiesta alla Regione".

Baldino ha chiesto infine un approfondimento per valutare la necessità dell'attivazione della convenzione. Lalla ha precisato che era già stata fatta questa valutazione. Il commissario Messuri ha ricordato che nel 2012 il difensore civico era già stato individuato, nel compianto ex presidente del Tribunale della Spezia Vincenzo Di Martino. Carica però mai più rinnovata.