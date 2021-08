Depuratore di Manarola, la fine lavori è fissata a maggio 2022

La Spezia - Ridurre la puzza e mettere fine agli sversamenti e ai conseguenti divieti di balneazione in vista della prossima stagione estiva. E' l'obiettivo dei lavori che saranno svolti all'impianto di depurazione di Manarola nei prossimi mesi.

Nell'ambito delle conferenze di servizi convocate per i progetti di “Miglioramento e mitigazione odori impianto di trattamento Manarola” e di “Risanamento condotta di scarico a mare dell’infrastruttura depurativa di Manarola (tratto a mare e tratto in scogliera). Nuova condotta di scarico” Acam Acque ha infatti preso l'impegno verso la Provincia della Spezia di realizzare i lavori entro l'inizio della prossima estate, concludendo presumibilmente a maggio 2022.

Per quanto riguarda la riduzione degli odori l'inizio del montaggio delle apparecchiature elettromeccaniche è previsto per il 20 settembre mentre l'ultimazione dei lavori, con tanto di collaudo, è fissata al 31 gennaio prossimo.

Durante i lavori verranno eseguite anche le operazioni di manutenzione straordinaria alle apparecchiature che necessitano di tali interventi, non realizzabili durante la stagione balneare.

Dal 27 settembre prossimo è previsto l'inizio delle opere per l'installazione di una nuova tubazione lungo la falesia e contestualmente quelle per la realizzazione del nuovo scarico a mare. La conclusione dei lavori per la tubazione, l'allaccio al depuratore e il nuovo scarico è stata indicata tra il 15 e il 22 maggio 2022.

L'auspicio, di residenti e turisti, è che i tempi siano rispettati così da poter fruire di un mare ancora più pulito a partire dal primo tuffo della prossima stagione.