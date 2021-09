Decoro urbano: partono le sostituzioni dei cestini stradali

il gettacarte va in pensione

La Spezia - "Da oggi parte la sostituzione totale dei cestini stradali gettacarte con il modello “no bags” che non consente l’introduzione di rifiuti voluminosi, progetto iniziato nel 2019". Lo ha resto noto l'assessore all'Ambiente e Cilo dei rifiuti Kristopher Casati. In centro storico verra posizionato un cestino ogni 50 metri e verranno sostituiti quelli danneggiati. Nel resto della città ci sarà un cestino ogni 100 metri oppure verranno collocati in corrispondenza della piazze e delle principali fermate dell'autobus, incroci ed aree verdi.