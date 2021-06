Decoro urbano e movida serale, l'impegno dei volontari

La Spezia - Prende avvio la collaborazione tra l’amministrazione comunale e "Life on the sea" per il presidio del territorio da parte dei volontari: avranno incarichi di controllo sia sulla movida serale ma anche sul decoro urbano e per la sicurezza all’interno dei parchi cittadini. Questa mattina l’assessore Lorenzo Brogi e il collega Filippo Ivani, di concerto col Comandante della Polizia locale Francesco Bertoneri, ha incontrato gli uomini di “Life on the sea“ per dare loro un saluto e un augurio di buon lavoro. È stata anche l’occasione per ringraziarli per il sostegno che sapranno dare al Comune e alla comunità tutta nella gestione della movida, per il rispetto delle norme Covid e per il decoro cittadino. “Un’altra convezione che sicuramente aiuterà il nostro copro di polizia locale e le forze di polizia nel difficile compito di presidiare e controllare il territorio”, ha dichiarato l’assessore Lorenzo Brogi. Anche l’assessore Filippo Ivani ha rivolto un ringraziamento ai volontari che già da stasera saranno impegnati insieme ad AnPs nel controllo della fiera di Migliarina e poi nei fine settimana.