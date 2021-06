David Beckham arriva alla Spezia, visita ai cantieri Riva Ferretti e tappa a Porto Lotti

La Spezia - Per un giorno David Beckham ha fatto sognare anche la Spezia. Lo storico centrocampista, oggi dirigente sportivo e protagonista delle copertine di mezzo mondo, nonché marito della stilista e membro delle Spice Girl Victoria, ha fatto tappa ai cantieri Riva Ferretti e a Porto Lotti.

La presenza di Beckham ha creato non poca emozione tra quanti hanno saputo del suo arrivo. L'ex calciatore era alla Spezia per l'acquisto di uno yacht. La scelta pare possa ricadere su un Riva Argo 90.

Dopo la visita al cantiere, la sosta è proseguita a Porto Lotti, verso l'ora di pranzo. La notizia si è diffusa rapidamente e, per chi si trovava lì è scattato anche il momento selfie. In molti lo ha fermato chiedendo di mettersi un posa. Lui non si è risparmiato per i fan e ha concesso qualche scatto. A fine visita sono comparse qua e là, sui social, le foto che immortalano l'ex giocatore e attuale dirigente dell'Inter Miami.