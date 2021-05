Dante, la Lunigiana e il potere. Una conferenza speciale per tutti gli studenti della provincia

La Spezia - All’Istituto Tecnico Fossati-Da Passano si è tenuta una conferenza in streaming organizzata dalla Consulta Provinciale Studentesca e dalla Associazione Dante Alighieri-Comitato della Spezia. La conferenza è stata tenuta da Eliana Vecchi. L’argomento trattato si riferiva a “Dante Alighieri e I poteri lunigianesi" nel quadro delle manifestazioni per il 700^ anniversario della morte del Sommo Poeta. L’evento è stato seguito sul canale Youtube della stessa Consulta da molti studenti delle classi 4^ e 5^ dei vari Istituti superiori della Provincia della Spezia.

La conferenza ha avuto 261 contatti con una punta in contemporanea di 68 persone.