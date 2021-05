Dalle isole ai sentieri, Cai e territorio fanno scuola agli studenti del Mazzini

La Spezia - Un cammino per conoscere la città sotto la guida attenta del Cai. E' il nuovo progetto siglato e promosso dal liceo Mazzini della Spezia e il Club alpino italiano avviato nei giorni scorsi.

"Nel rispetto delle norme anti contagio, l'attività, rivolta alle classi quarte, valorizza i percorsi ad anello intorno alla città e sui sentieri delle nostre isole - si legge in una nota del liceo -. Le prime uscite sull’anello di Rebocco hanno visto la partecipazione di due gruppi di circa 30 ragazzi, accompagnati dai docenti di scienze motorie e di sostegno. A guidarli, oltre al presidente del Cai spezzino, Alessandro Bacchioni, la guida di arrampicata Lidia Battisti, Giuliano Sarbia ed il geologo Stefano Pintus, segretario Cai Spezia e consigliere dell’accademia Capellini".

"Gli studenti hanno potuto godere degli spazi all’aria aperta, di scorci e panorami suggestivi, acquisendo al contempo notizie sulla storia e sulla conformazione del territorio che i preparatissimi e gentilissimi esperti hanno condiviso con loro e con i loro insegnanti - prosegue la nota -. Questo progetto, valevole come percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, sarà affiancato dal progetto di inclusione sociale, curato dal CAI, 'Un sentiero per tutti: ideato per rispondere ai bisogni della disabilità fisica che garantisce un migliore accesso ai percorsi proposti grazie a una speciale carrozzina mono-ruota, la Jolette, in dotazione all’associazione".