Dalla Venere Azzurra a San Terenzo, si spostano le strutture per i test antigenici

La Spezia - La squadra della Pubblica Assistenza di Lerici al lavoro per iniziare la rimozione delle strutture utilizzate per i test antigenici alla Venere Azzurra. In accordo con il Comune di Lerici, le attività di somministrazione dei test antigenici saranno spostate nella struttura dell’ormai ex polo vaccinale presso la palestra delle scuole di San Terenzo, in modo da sfruttare questo impianto già ben allestito per le vaccinazioni e sicuramente più consono e agevole rispetto alle tensostrutture della Venere Azzurra. Nel corso dei prossimi giorni contiamo di completare i lavori di trasferimento e rendere operativa la nuova struttura a San Terenzo.