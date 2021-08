Dal 19 agosto a Sarzana e Spezia vaccinazioni in modalità 'open'

La Spezia - L'Azienda Sanitaria Locale 5 "Spezzino" informa che a partire da giovedì 19 agosto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 18 sarà possibile accedere in modalità open per 144 vaccinazioni a Sarzana presso Hub vaccinale del San Bartolomeo e 144 vaccinazioni presso l’ex Fitram alla Spezia per gli over 12 anni. Nel caso di un maggior afflusso la vaccinazione sarà ugualmente garantita. Si comunica, altresì, che nelle agende del mese di agosto sono ancora prenotabili oltre 4000 posti per i vaccini a mRNA e che ci sono posti disponibili già da questa settimana. Asl5 invita la popolazione, in particolare i giovani tra 12 e 17 anni, a vaccinarsi in previsione dell’apertura del nuovo anno scolastico.