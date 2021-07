Dai cinghiali all'illuminazione mancante, Lombardi presenta un'interpellanza su Via Vailunga

La Spezia - Il consigliere comunale di Spezia bene comune, Massimo Lombardi, ha presentato un'interpellanza al sindaco e alla giunta della Spezia sulle problematiche che alcuni cittadini hanno segnalato in Via Vailunga.

Lombardi segnala la presenza di cinghiali, l'assenza di segnaletica orizzontale e verticale, la necessità di potature e sfalcio delle piante e, inoltre, afferma che "dall'inizio del Covid c'è stata un'assenza di mezzi pubblici per i cittadini del quartiere, mancata asfaltatura delle buche stradali e assenza di illuminazione".