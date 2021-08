Dad in pensione e nuovi finanziamenti, le scuole spezzine sono quasi pronte

La Spezia - Manca poco al rientro in classe e la didattica a distanza dovrebbe restare un brutto ricordo. L'ufficio scolastico regionale per arrivare in tempo al 15 settembre si è fermato solo nei giorni di ferragosto e adesso si affaccia a una delle fasi più concitate dell'inizio dell'anno scolastico: le nomine.

Anche in questo caso, l'approccio digitale è la via migliore antiassembramento e non si verificherà più la situazione "carnaio" al quale i docenti in graduatoria e il personale si erano abituati a un anno fa. Tutte le operazioni infatti si svolgeranno in via telematica.

Nell'avvio dell'anno scolastico però non c'è solo questo: i ragazzi stanno per rientrare in vista degli esami di riparazione, c'è la necessità di una copertura vaccinale adeguata e in merito è spuntata un proposta non ancora affrontata di creare degli hub negli istituti. In tutto questo panorama, poi, non vanno dimenticati i lavori in corso in diversi istituti scolastici, in un'ottica di rassegnazione degli spazi e il tema dei trasporti che, l'anno scorso, ha visto costruire un'offerta basata sulle esigenze degli studenti.

Che ritorno a scuola sarà dunque? Manca meno di un mese ma tutti gli istituti di ordine e grado sono ai blocchi di partenza. E' il direttore provinciale dell'Ufficio scolastico regionale Roberto Peccenini a fare un po' di chiarezza.



La didattica a distanza va "in pensione"...o quasi."Le scuole ripartono con un bagaglio: l'emergenza Covid e alla luce di questa esperienza siamo sicuramente più preparati - ha esordito Peccenini -. Prima di allora non si erano sperimentate delle soluzioni in corso d'opera. La didattica in presenza al 100 per cento sarà una sfida e rispetto all'anno scorso è un impegno maggiore La didattica a distanza potrebbe verificarsi in un caso di diagnosi di fragilità sia per il personale che per gli studenti. Ma si tratta di situazioni già attive, come nel caso dell'istruzione ospedaliera. Comunque questo anno di didattica digitale integrata non è passato invano: le competenze dei docenti si sono innalzate ed è un patrimonio di esperienza che non va dilapidato. Il sistema del digitale potrà essere utilizzato in maniera integrativa: la scuola potrà utilizzare le forme di flessibilità stabilite dall'autonomia scolastica. Rimane uno strumento da utilizzare nel momento in cui l'integrazione diventa un valore aggiunto".



Le assunzioni dei docenti e del personale. Chi ha vinto il concorso ha già la cattedra."Davanti a noi abbiamo un grande passo avanti dato dalla tempistica delle assunzioni dei docenti: sia per i posti di ruolo che per quelli vacanti - spiega -. Anche se è difficile promettere che tutti i docenti saranno in cattedra il 15 settembre, non ci sarà però quell'effetto trascinamento che si era verificato nei primi mesi dello scorso anno scolastico e che si era protratto nei primi mesi con continui cambi di orario".

"In questi mesi - sottolinea - i miei uffici non hanno conosciuto sosta e stanno continuando a lavorare per verificare le graduatorie, i posti disponibili. Quest'anno la novità è data dal fatto che verranno effettuate tutte in via informatizzata e quindi questo eviterà assembramenti ed è un segnale dell'evoluzione della Pubblica amministrazione. Trattandosi della prima esperienza ci sarà grande attenzione per evitare errori. Il quadro normativo è molto complesso e riuscire a gestire i grandi numeri cercando di fare tutto in tempo utile è una grande sfida. Anche con il personale Ata e i collaboratori scolastici stanno esercitando le proprie scelte. Chi invece ha vinto il concorso ha già assegnata la propria cattedra e quindi il 1° settembre prenderanno servizio".



Finanziamenti dallo Stato per: il recupero degli studenti, contro le classi affollate e il sostegno psicologico ai ragazzi. Per quanto riguarda la gestione delle lezioni e il numero dei ragazzi in classe: non ce ne saranno di affollate. "Non abbiamo un elevato numero di alunni per classe in provincia, come valore medio - prosegue -. Sia alla secondaria di primo grado e di secondo ci sono classi al limite ma dallo Stato sono state destinate risorse aggiuntive. Una parte sarà destinata, fino al 31 dicembre, al rinforzo degli apprendimenti ed è dedicata a quegli studenti che hanno avuto difficoltà a raggiungere i livelli previsti: verranno dunque coinvolti dei docenti che si occuperanno del recupero dei ragazzi. Un altro stanziamento interverrà per risolvere i casi troppo di classe troppo numerose. Anche queste risorse saranno disponibili fino al 31 dicembre".

"Sarà importantissimo anche un altro intervento confermato dal ministero: il sostegno psicologico destinato ai ragazzi - ha aggiunto il dirigente -. Tramite il finanziamento del Miur le scuole si affideranno a dei professionisti. A questo si aggiunge anche quello previsto da Asl 5. L'anno scorso si erano svolti alcuni incontri e la collaborazione è confermata".

Hub vaccinali a scuola? "Su richiesta abbiamo anche contattato le scuole per dare disponibilità alla creazione di hub vaccinali - spiega -. Ma su questo c'è ancora da attendere, potrebbe essere un servizio in più per le famiglie e chi non l'ha ancora fatto. La risposta dei docenti al primo invito alla vaccinazione, quando ancora si rientrava in categoria prioritaria, avevano risposto bene. Poi, molti altri hanno proceduto con la classe d'età. Le disposizioni sono comunque tassative e noi le faremo rispettare".

Riorganizzazione degli spazi. Lavori in corso. In Via Firenze nasce una "cittadella della scuola".In merito alla riorganizzazione degli spazi Peccenini sottolinea: "Abbiamo apprezzato molto l'impegno della Provincia, perché sono stati discussi dei temi che erano necessari. Chiaramente i lavori sulle norme antisismiche richiedono interventi strutturali e la stagione estiva non è sufficiente. Ci saranno dei disagi, ne siamo a conoscenza, dovuti ai cantieri. Non sarà una convivenza facile ma è necessaria. Un esempio virtuoso arriva da Via Firenze dove sorgerà una vera e propria cittadella della scuola: ai primi piani ci saranno infanzia, primaria e primaria di secondo grado. All'ultimo quella per l'istruzione degli adulti. Saranno sinergie positive anche se il percorso è ancora lungo ".



Trasporti. Entro fine mese l'orario definitivo. L'ultimo capitolo è dedicato ai trasporti: "Abbiamo preso contatto con il prefetto che coordina il tavolo istituzionale e ricordo che con Atc abbiamo lavorato bene - conclude -. E' stato un capitolo importante e abbiamo trovato la volontà comune di voler affrontare i problemi senza chiusure. Entro fine mese verrà convocato un ultimo tavolo per definire gli orari".