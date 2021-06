Da Pertini a Mattarella, le loro parole per la Festa della Repubblica

La Spezia - Mercoledì 2 giugno alle 18, ai Giardini Pubblici della Spezia, davanti al monumento di Giuseppe Garibaldi, Patrizia Grillo ed Enzo Gaia, per festeggiare la Festa della Repubblica, leggeranno le frasi che le personalità illustri della storia italiana Piero Calamandrei, Luigi Sturzo, Sandro Pertini e i presidenti Sergio Leone e Sergio Mattarella a tale festa hanno dedicato, i primi quattro princìpi fondamentali della Costituzione e una poesia ispirata all’Italia del poeta del Novecento Renzo Pezzani.

E’ il modo che i due artisti hanno scelto per non considerare questa ricorrenza soltanto un giorno festivo per gli studenti o i lavoratori e per ricordare senza retorica che l’Italia resterà sempre agli occhi del mondo un importante Paese europeo e per questo motivo è doveroso dedicarle ogni anno un giorno di festa.