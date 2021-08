Custodia del creato: un incontro islamo-cattolico in Piazza Brin

La Spezia - Inizia mercoledì 1° settembre, e terminerà il 4 ottobre, festa di San Francesco di Assisi, il mese che la Chiesa italiana, in sinergia con le altre Chiese cristiane e con le confessioni religiose, dedica alla salvaguardia del creato. All’inizio, come è noto, veniva dedicata a questo importante tema una sola giornata, quella appunto del 1° settembre. Ma già da diversi anni la Conferenza episcopale italiana, raccogliendo i suggerimenti venuti da molte realtà ecclesiali, pur confermando al primo settembre la “giornata del creato”, ha esteso a tutto il mese l’invito a realizzare occasioni di incontro e di riflessione, in particolare a livello di dialogo ecumenico. Quella di mercoledì, in particolare, sarà la sedicesima “giornata nazionale per la custodia del creato” e per quanto riguarda i cattolici, su indicazione dei vescovi, viene vissuta nel contesto del cammino verso l’ormai vicina “Settimana Sociale dei cattolici italiani”, che avrà per titolo “Il pianeta che speriamo. Ambiente, lavoro, futuro. #tuttoèconnesso”. Non solo. La commissione episcopale per i problemi sociali e del lavoro ha più volte invitato ad “attualizzare” il tema, collegandolo con i problemi ambientali presenti nelle diverse realtà italiane ed europee. Anche alla Spezia, come è noto, il tema dell’ambiente è da molti anni al centro di riflessioni e spesso anche di contrasti. Del resto, il patrimonio ambientale del Golfo della Spezia, delle vicine Cinque Terre e più in generale di un territorio stretto “tra mare e monti” è sempre stato di particolare rilevanza. Proprio nel mese di settembre ne è significativa espressione la festa di San Venerio, patrono delle Chiese del Golfo, la cui devozione, che si rifà alle vicende storiche dell’alto Medioevo, è strettamente legata all’isola del Tino, luogo di particolare pregio ambientale, da vari lustri inserito nel parco regionale di Porto Venere. Per quanto riguardo le iniziative diocesane a carattere interreligioso, sabato 11 settembre ci sarà alla Spezia un incontro “islamo-cattolico”. Appuntamento per quel giorno alle 16 in Piazza Brin, quindi all’aperto. Proporranno le loro riflessioni Mohamed Guerfi, responsabile nazionale dei referenti regionali dell’Unione delle comunità islamiche italiane, e monsignor Enrico Nuti, vicario generale diocesano. Coordinerà l’incontro, al quale tutti sono invitati, Franca Landi, vice presidente dell’associazione italiana dei docenti di Ecumenismo.