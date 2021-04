Croce rossa incontra gli studenti del Capellini e racconta i rischi dell'abuso di droga

La Spezia - È ripresa l’attività di sensibilizzazione e prevenzione della Croce Rossa della Spezia in accordo di programma con il Prefetto della Spezia Maria Luisa Inversini, all’interno degli istituti scolastici del territorio, nel rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid. I Giovani CRI, infatti, nelle ultime settimane hanno tenuto diverse lezioni sui rischi delle dipendenze da sostanze stupefacenti agli studenti dell’istituto tecnico industriale “Capellini”: complessivamente sono 14 le classi che sono state coinvolte nell’attività.



Al centro delle lezioni l’importanza della conoscenza – soprattutto in giovane età – dei rischi, talvolta fatali, che comportano le dipendenze da droghe, su cui i Giovani della Croce Rossa hanno discusso con gli studenti nella tradizionale “modalità alla pari”, tra coetanei, per stimolare e coinvolgere ulteriormente i ragazzi affrontando una tematica troppo spesso trascurata.



Tra gli obiettivi della Croce Rossa, infatti, c’è anche quello di promuovere uno stile di vita sano soprattutto tra i giovani – fra cui il fenomeno delle dipendenze da sostanze stupefacenti trova spesso terreno fertile – anche attraverso attività di prevenzione come gli incontri di sensibilizzazione nelle scuole del territorio.