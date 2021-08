Crédit Agricole Italia affianca 21 Invest nell’acquisizione delle quote di maggioranza di Witor’s

La Spezia - Crédit Agricole Italia ha agito in qualità di Arranger e banca agente nell’ambito dell’acquisizione delle quote di maggioranza dell’azienda Witor’s da parte di 21 Invest, il gruppo paneuropeo di private equity fondato e guidato da Alessandro Benetton. Witor's, la cui sede centrale è a Cremona, è leader sul mercato internazionale nella produzione di cioccolato. Fondata nel 1959 e con un organico di circa 220 dipendenti, la società gestisce un giro d’affari complessivo di circa 80 milioni di euro e vanta un portafoglio di oltre 350 prodotti. Attenzione verso la filiera produttiva, supporto a coltivazioni sostenibili attraverso cacao certificato UTZ e Fairtrade, offerta di prodotti etici, eco-friendly e che vantano l'assenza di componenti come zuccheri o glutine, e migliori condizioni lavorative degli agricoltori, sono questi i tratti distintivi dell’attività di Witor’s.



“Il ruolo di Crédit Agricole Italia nell’acquisizione di Witor’s da parte di 21 Invest – ha commentato Marco Perocchi, responsabile di Banca d’Impresa di Crédit Agricole Italia – rappresenta un esempio concreto del rapporto di partnership di lungo periodo che desideriamo instaurare con le imprese. Il nostro Gruppo è da sempre molto attento alle

tematiche legate a sostenibilità e filiera, elementi che condividiamo con Witor’s. Crediamo che con questa operazione l’azienda possa valorizzare il proprio potenziale di crescita e espansione, anche verso mercati internazionali. Crédit Agricole, grazie alla sua expertise, la sosterrà in questo percorso.”