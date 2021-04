Corso in Confartigianato per i lavori in quota

La Spezia - Confartigianato La Spezia organizza un corso per l’utilizzo in sicurezza dei DPI anticaduta, ai sensi del D.LGs 81/2008. Il corso interessa chi effettua lavori in quota (per lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile): edili, impiantisti, installatori tende e infissi, lavoratori dipendenti o autonomi che, anche saltuariamente, effettuano attività lavorativa ad altezze superiori ai 2 metri, con necessità di utilizzo di imbragature e appositi collegamenti a punti di ancoraggio/linee vita. Il corso teorico/pratico, aperto a massimo 15 partecipanti, della durata di 12 ore complessive, è così articolato: teoria lunedì 17 maggio ore 14.30 – 18.30 presso sede via Fontevivo 19 alla Spezia; mercoledì 19 maggio ore 14.30 – 18.30 presso sede via Fontevivo 19 alla Spezia; pratica venerdì 21 maggio ore 14.30 – 18.30 presso area attrezzata. Per ulteriori informazioni ed iscrizioni è possibile contattare l’Ufficio Formazione Confartigianato al numero di telefono 0187 286648.