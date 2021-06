Corso Guide di Alpinismo Lento per sette "specialisti"

La Spezia - Ideato dall’associazione Mangia Trekking, l’Alpinismo Lento è la pratica sportivo-culturale moderna, che ha contribuito alla nascita ed allo sviluppo del Turismo Lento italiano. Oggi, componente di rilievo del Turismo Integrato nazionale. Così mentre gli effetti del Coronavirus, sembrano aver sviluppato, nelle persone la necessità di vivere all’aria aperta, nelle stesse cresce il desiderio di avventure negli ambienti naturali.

Consapevole che tanto Turismo, attualmente viene vissuto come esperienza di cammino sui sentieri, per andare a conoscere i luoghi, le loro tradizioni e la cultura, Mangia Trekking prepara le sue guide di Alpinismo Lento, affinché le avventure organizzate dall’associazione in ogni periodo dell’anno siano sempre piacevoli e sicure. In questi giorni, concludendo il corso su un bellissimo sentiero tra i vigneti a picco sul mare, sette persone hanno conseguito l’abilitazione ad organizzare attività di Alpinismo Lento.

Tre autorevoli sportive e docenti di Scienze Motorie, Alessandra Bonamini, Alessandra Borio, Maria Porcelluzzi, il laureando di Scienze Motorie Leonardo Tartaglione, le operatrici turistiche e responsabili di strutture ricettive, Debora Cappelli e Gabriella Patriarchi, il manutentore dei sentieri Giorgio Berettieri. Da parte loro è già in corso, la pianificazione di nuove attività nei territori dei Parchi nazionale delle Cinque Terre e dell’Appennino tosco- emiliano, nonché dei Parchi regionali di Porto Venere, di Montemarcello Magra Vara e delle Alpi Apuane.