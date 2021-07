Contributi del Comune alle associazioni, a San Michele Arcangelo vanno 10mila euro

13.500 euro in totale

La Spezia - La giunta comunale ha deliberato nei giorni scorsi l'assegnazione di risorse economiche alle associazioni che nel corso del 2021 hanno realizzato o realizzeranno progetti realizzati nell’interesse della collettività e che possono configurarsi come rientranti in compiti del Comune svolti da privati in forma sussidiari.



La voce grossa la fa l'associazione "Parrocchia San Michele Arcangelo" con un contributo di 10mila euro, seguita dall'Associazione musicale "Cesar Franck" con 2mila euro e l'Associazione musicale "Il pianoforte" con 1.500 euro.