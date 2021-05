Consulenti del Lavoro e Cassa Edile Spezzina guardano al futuro

La Spezia - Nella mattinata di oggi, mercoledì 12 maggio, il presidente dei Consulenti del Lavoro della Spezia Marco Sciolla, accompagnato dal consigliere Beatrice Rosi, ha fatto visita alla Cassa Edile Spezzina per affrontare un primo confronto con il presidente Cristiano Lavaggi e il vice presidente Gianni Crassale.Proprio negli uffici di quest'ultima in via Paolo Emilio Tavarini i rappresentanti delle due partihanno avuto un dialogo, durante il quale sono state impostate le basi per aprire un tavolo tecnico diconfronto, al fine di aumentare i rapporti e la comunicazione tra di essi, già costante nel tempo, macon l'unico obiettivo di migliorare le collaborazioni. L'incontro è stato richiesto dal Sciolla, ma è solo il primo di altri che serviranno a impostare un metodo di lavoro e un tavolo permanente utile alle parti per un futuro ricco di novità ecooperazione tra edili e consulenti.