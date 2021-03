Consegnato a Regione Liguria l'immobile sequestrato alla mafia: sarà il nuovo Centro per l'impiego

La Spezia - È stato sottoscritto questa mattina in Prefettura l'atto di consegna a Regione Liguria di un immobile da parte dell'Agenzia nazionale beni sequestrati e confiscati. L'immobile di via Antoniana 1, viene trasferito a Regione Liguria che ne prende in carico la gestione e l'adeguamento per destinarlo a una finalità pubblica essenziale, come stabilisce il decreto legislativo 159 del 6 settembre 2011. "Realizzare in questo immobile un Centro per l'impiego - ha detto l'assessore regionale al lavoro Gianni Berrino - rappresenterebbe, in questo momento di difficoltà per tante famiglie e imprese, non soltanto l'acquisizione di una struttura utile per dare un servizio ai cittadini, ma anche un atto simbolico di collaborazione tra istituzioni nella lotta alla mafia: il sostegno del diritto all'occupazione contrasta concretamente l'azione della criminalità organizzata nella società. Valuteremo nei prossimi mesi l'impegno economico e i tempi necessari per adeguare l'immobile alle nuove funzioni".

L'immobile è un edificio di tre piani e di circa 1000 metri quadrati in buono stato di conservazione, come constatato prima della firma in Prefettura, nel corso di un sopralluogo cui hanno partecipato l'assessore Berrino, i tecnici e funzionari di Regione Liguria e i rappresentanti dell'Agenzia nazionale beni sequestrati e confiscati.