Confindustria alla Pucciarelli: "Manteniamo aperto il dialogo con la Marina militare"

La Spezia - Oggi in Confindustria, il sottosegretario alla Difesa Senatrice Stefania Pucciarelli, ha incontrato il presidente, il direttore generale e il consiglio direttivo dell’associazione.

L’incontro è stata l’occasione per approfondire alcune tematiche care al mondo industriale locale relative, in particolare, al rapporto tra città, aziende e Marina militare.

Il presidente Mario Gerini, nell’introduzione, ha evidenziato il ruolo che storicamente Marina militare ha svolto, ma soprattutto quello che potrà svolgere per il futuro economico e sociale del comprensorio spezzino.

Pertanto il presidente Gerini ha sottolineato la necessità di proseguire una fattiva collaborazione fra Marina militare e il territorio rinsaldandone il rapporto con gli “stakeholder”, con particolare riguardo alle esigenze produttive ed occupazionali espresse dall’imprenditoria locale.

L’incontro odierno, infatti, aveva l’obiettivo di approfondire gli sviluppi futuri del territorio e le ricadute che gli investimenti programmati dalla Marina militare potranno produrre sia in termini di volano socio/economico sia in termini di riorganizzazione degli spazi e di aree da poter eventualmente utilizzare da parte delle realtà industriali locali.

La Senatrice Pucciarelli ha accolto le sollecitazioni evidenziate dai vertici di Confindustria e, nel suo ruolo di Sottosegretario alla Difesa, ha manifestato la volontà di impegnarsi a fare in modo che possano trovare riscontri e soluzioni nelle iniziative attivate da parte del Governo in attuazione del Programma predisposto dai vertici della Marina per l’area della Spezia.

Inoltre, il sottosegretario ha offerto la propria disponibilità ad organizzare incontri con i vertici della Marina Militare su temi specifici.

Chiudendo l’incontro il presidente Gerini ha ringraziato il Sottosegretario per aver accolto l’invito, ma in particolare, per l’attenzione e la disponibilità sempre dimostrata nei confronti delle istanze di Confindustria La Spezia.