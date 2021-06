Confcommercio organizza una raccolta fondi in memoria di Sara Funaro

La Spezia - Confcommercio La Spezia sta organizzando una raccolta fondi in memoria di Sara Funaro, la giovane donna spezzina, figlia del funzionario di Confcommercio Mario Funaro, scomparsa prematuramente lo scorso 2 giugno a soli 37 anni.



Nel rispetto delle volontà di Sara, che amava in modo particolare i bambini e i cani, la Confcommercio della Spezia ha deciso di devolvere l’intero ricavato in favore di associazioni che, sul territorio, si interessano e si dedicano ai bambini e agli animali.



Chiunque volesse partecipare alla raccolta potrà farlo attraverso un bonifico intestato a: Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia, Iban: IT12H0623010709000040597764 oppure portando il contributo direttamente in Confcommercio presso la sede di via Fontevivo 19F.