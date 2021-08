Concorso straordinario docenti, a caccia dell'agognato ruolo

La Spezia - A caccia del posto fisso, l'agognata 'comfort zone' lavorativa che, oggi più che mai, rimane una delle poche certezze. E il mondo della scuola è uno dei più scelti, specialmente da chi, uscendo dalle università, decide di costruirsi un percorso fatto di esami e punteggi che possano far scalare le graduatorie. Un mondo che attraversa forti polemiche ma al di là di tutto il 2021 sarà un anno importante per tanti aspiranti candidati: coloro i quali infatti hanno superato la prova scritta e rientrano nel numero dei posti messi a bando per la classe di concorso per la quale hanno partecipato, potranno avere il contratto di assunzione a tempo indeterminato dal 1° settembre 2021. A tanti spetta anche la retrodatazione giuridica dal 1° settembre 2020. Alcuni uffici scolastici regionali pubblicano anche l’elenco graduato, del quale fanno parte i docenti che hanno superato la prova scritta ma non rientrano nel numero dei posti a bando.



Giusto per chiarirare, fanno parte delle graduatorie i docenti che hanno superato la prova con almeno 56/80 e rientrano nel numero dei posti a bando, come indicato dall’allegato A del DD n. 783 dell’08 luglio 2020. La graduatoria è formata sommando il punteggio prova scritta (minimo 56, max 80), il punteggio per titoli max 20. Dell’elenco non graduato fanno invece parte i docenti che hanno superato la prova con almeno 56/80 ma non rientrano nel numero dei posti a bando. Potranno dunque conseguire l’abilitazione ma non essere assunti da questa procedura di reclutamento. Guarda qui tutte le classe di concorso relativamente alla Regione Liguria.