Concorso Oss, sono 641 gli ammessi alla prova orale

La Spezia - E' stata pubblicata nelle scorse ore (clicca qui) la tabella contenente i risultati della prova pratica condotta tra il 20 e il 22 luglio dai partecipanti al concorso indetto da Asl 5 per l'assunzione di 159 Oss.

Alla procedura, osteggiata per mesi e mesi dai 158 Oss di Coopservice che da anni lavoravano in appalto in Asl, hanno partecipato quasi 5mila aspiranti e i nominativi che hanno sostenuto la prova pratica elencati nella tabella sono 2.247: gli idonei sono 641, i non idonei sono 1.606. Molti dunque sono stati i non ammessi e tanti coloro che hanno rinunciato.



Sono moltissimi anche coloro che non sono stati ritenuti idonei e già circolano le voci tra i dipendenti di Coopservice che hanno partecipato al concorso: un rapido conteggio farebbe risultare che solo una ventina di loro è riuscita a passare la prova pratica con il punteggio minimo richiesto, tutti gli altri sarebbero stati esclusi.