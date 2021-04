Concorso Oss, i sindacati incontrano Asl: "L'azienda verificherà i requisiti"

La Spezia - A margine di incontro programmato su altri temi i rappresentanti sindacali di Cgil, Cisl e Uil, Luca Comiti, Mirko Talamone e Marco Furletti, hanno affrontato con i vertici di Asl 5 le questioni relative alla selezione delle domande di partecipazione al concorso per l'assunzione di 159 Oss.

Le parti sociali, in particolare, hanno sottolineato i problemi dei non idonei e degli ammessi con riserva.

"Asl - spiegano Comiti, Talamone e Furletti - ha preso atto delle nostre osservazioni e si è presa l'impegno di verificare i requisiti ed eventualmente modificare la nuova delibera".