Comiti: "Stop sfratti, trasformare in case popolari gli edifici militari"

La Spezia - “Se dal 1° luglio ripartiranno gli sfratti esecutivi sarà emergenza sociale anche nel nostro territorio.” Così Luca Comiti, Segreteria Cgil della Spezia, che continua: “stamattina come Cgil siamo stati in piazza accanto al Sunia ed agli altri sindacati degli inquilini e facciamo nostre le loro proposte come trasformare in case popolari gli edifici militari, bloccare la vendita delle case popolari del Comune, destinare a case popolari gli alloggi in vendita all’asta pubblica del 16 luglio prossimo; e, sopratutto, attivare una cabina di regia tra Comuni, Prefettura ed organizzazioni sindacali. Non è accettabile che ancora una volta che sui soggetti più deboli ed esposti, che andrebbero invece tutelati e protetti, si scarichino i costi sociali della pandemia e della relativa crisi economica.”