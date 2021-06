Comitato Fossitermi: "Nel quartiere molti problemi, ne parleremo con sindaco e assessori"

La Spezia - Il Comitato Fossitermi andranno dal sindaco e dagli assessori Casati, Ivani e Piaggi per sottolineare alcune condizioni di criticità presenti nel quartiere. L'incontro è previsto per lunedì. In una nota si legge: "Chiederemo risposte concrete alle varie problematiche più volte discusse e delle quali ci erano state fatte promesse di soluzione - precisano dal comitato - Questi i temi: parcheggi insufficienti, manutenzione stradale, marciapiedi e scalinate. Non dimenticheremo: il cedimento manto stradale a seguito lavori posa fibra ottica, i tempi e modalità pulizia relativa a strade, scalinate, marciapiedi, tombini e caditoie , la pulizia verde pubblico. Tra gli altri problemi la continua interruzione di servizio erogazione acqua a seguito rottura di tubazioni, la scarsa illuminazione nelle scalinate. Nell'incontro, come sempre fatto, presenteremo possibili soluzioni".



(foto: repertorio)