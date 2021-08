Come diventare "maggiordomi di quartiere"

La Spezia - La Caritas rende noto che c’è tempo sino al 6 settembre per partecipare alla Spezia alle selezioni del ‘Maggiordomo di quartiere’. Il progetto di assistenza sul territorio, promosso dalla Regione e da diversi enti locali, ha come capofila l’associazione “Mondo Nuovo Caritas” in sinergia con altre realtà locali come Acli, Isforcoop, Ente Forma, Il Cedro, CoopSelios, Ma.ris, Gulliver e Lindbergh. I posti disponibili sono undici, destinati a giovani e adulti disoccupati residenti in Liguria. Il servizio sarà attivo presso sportelli presenti al centro comunale “Dialma Ruggiero” di Fossitermi alla Spezia, ed a Sarzana, Arcola, Beverino, Bolano, Borghetto Vara e Levanto. E’ destinato al sostegno e all’ascolto delle famiglie, dei lavoratori e degli anziani. Per candidarsi presso la Caritas si deve consegnare la domanda di iscrizione a “Mondo Nuovo Caritas odv”, via Don Minzoni 64 La Spezia, previa telefonata al numero 0187 738379.