Cobas Lp: "Atc continua a ignorare le nostre richieste"

La Spezia - "Sconcerto e rabbia incolmabili pervadono la scrivente Segreteria Cobas dopo il confronto tenutosi in data 21/05/2021 con l'Amministrazione Aziendale in merito la programmazione dell'imminente servizio estivo". E' quanto si legge in una nota della segreteria Cobas L.P che prosegue: "Da troppi mesi la scrivente chiede invano l’apertura di un tavolo per il confronto diretto con l’Azienda su temi precisi ed urgenti; le richieste avanzate hanno ricevuto solo “promesse” che puntualmente sono cadute nella più totale indifferenza. Non e' dato sapere se tale politica, messa in campo dal Direttore Generale, sia frutto di strategia oppure sia figlia di direttive politiche di Palazzo. Il risultato e' che “ATC” continua ad ignorare le richieste sindacali avanzate. In ultimo, ma certamente non per grado di importanza, durante una delle ultime riunioni sindacali con la controparte rappresentata dal Direttore Tecnico e dal Capo del Personale, il piano aziendale sullo sviluppo del trasporto estivo e’ stato enunciato alla stregua di “lista della spesa”. Il Cobas del Lavoro Privato non intende sostituire l’Azienda, ma semplicemente esige di partecipare alle decisioni e scelte programmatiche aziendali in tema di TPL , apportando il proprio contributo".

"La scrivente Segreteria - conclude la nota -, nonostante l’ottimo risultato raggiunto relativamente all’affidamento in “House” , figlio di decenni di sacrifici da parte dei lavoratori tutti, non è più disposta a tollerare tale atteggiamento aziendale".