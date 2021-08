Cobas: "Cinquecento passeggeri Atc lasciati a piedi. Sindaco, faccia mettere in strada i bus a metano"

La Spezia - "Signor sindaco di La Spezia, la segreteria Cobas L.P. chiede un suo intervento per sbloccare la difficile situazione dei nuovi autobus a metano di produzione Man fermi in deposito da circa due mesi.

Ci riferiamo agli autobus sui quali lei si è giustamente fotografato mesi or sono, fiero del loro arrivo, in quanto veicoli non inquinanti e che la cittadinanza spezzina attendeva per non fare l'ennesima estate su mezzi datati, poco confortevoli ed inquinanti.

È proprio di oggi la notizia del grave blocco stradale verificatosi nella giornata di ieri a Porto Venere, blocco durato 1 ora e 30 minuti, causato da un guasto con relativo fermo di un autobus vetusto, e che ha prodotto un appiedamento di circa 500 utenti Atc. Probabilmente con i Man utilizzabili questo blocco si sarebbe potuto evitare.

Le ricordiamo, dottor Peracchini, che gli autobus Man, raggiunta la percorrenza di circa 50.000 km annui, non possono più circolare per garantire il rispetto di un vincolo contrattuale con la società noleggiatrice. Inoltre, a seguito delle nostre richieste successive al blocco dei bus, la Direzione Atc rispondeva con un "È solo una tempesta in un bicchiere d'acqua", evidentemente minimizzando e sottovalutando il problema.

In ultima battuta poi, cercando di tirare i remi in barca, sempre la Direzione Atc dichiarava che c'è stato un errore di incomprensione tra Atc e la stessa Man relativamente al contratto full-service il quale prevede il pagamento di una quota in cambio dell'assistenza al 100% effettuata da Man.

Possibile, signor sindaco, che i vertici aziendali Atc siano così sprovveduti da compiere un errore così banale?

Le facciamo presente, dottor Peracchini, che le linee sulle quali sono impiegati i Man in questione hanno una percorrenza giornaliera di 300 km, forse più che non meno. Facile per chiunque quindi valutare i km da indicare nella stipula del contratto.

Noi Cobas chiediamo pertanto cortesemente a lei, signor sindaco, di intervenire direttamente in questa vicenda per evitare il protrarsi di questo disastro e relativo sperpero di denaro pubblico.

Se ci sono delle penali che vengano pagate e/o che si faccia tutto il possibile per portare le ruote dei tanti Man nuovi e non inquinanti per le strade spezzine, in modo che sia gli autisti Atc sia tutta la cittadinanza possano godere dei comfort di un trasporto pubblico moderno e non inquinante, invece che viaggiare su autobus vetusti a gasolio, con basse normative antinquinamento, come è avvenuto in questi ultimi mesi estivi e come sta tutt'ora avvenendo".



La segreteria Cobas L.P.