Cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, alla Spezia tutti i comuni hanno detto "sì"

La Spezia - Con l'ultimo conferimento, registrato lo scorso 2 maggio, tutti i 32 Comuni della Provincia della Spezia hanno attribuito la Cittadinanza Onoraria al Milite Ignoto. La provincia della Spezia, decorata di Medaglia d’Oro al Valor Militare, è così la prima in Italia ad aver raggiunto questo risultato. Il gruppo delle Medaglie d'Oro al Valor Militare, presieduto dal Generale CA dei Carabinieri Rosario Aiosa, M.O.V.M., spezzino di nascita e promotore dell'iniziativa, ha voluto quindi ringraziare il Presidente della Provincia, Pierluigi Peracchini, anche nella veste di Sindaco della Città della Spezia, per questo prestigioso risultato raggiunto.



Il presidente Peracchini nei prossimi giorni scriverà al Presidente della Repubblica, al quale aveva già scritto in qualità di Sindaco in occasione dell’attribuzione della cittadinanza onoraria del Comune della Spezia, per rinnovare l’invito a fare visita alla Spezia, questo al fine di consegnare nelle sue mani, quale supremo comandante delle Forze Armate, gli attestati di “cittadino onorario” attribuiti al Milite Ignoto dai 32 Comuni della nostra provincia.

“Ringrazio i sindaci e i consigli comunali per l'attenzione data a questo progetto - commenta il Presidente Peracchini - la nostra è una provincia segnata da valori forti che ritroviamo ogni giorno nella vicinanza con le Forze Armate e nella storia delle nostre istituzioni. L’iniziativa del Gruppo delle Medaglie d'Oro al Valor Militare d'Italia, grazie all’impegno del Generale Rosario Aiosa, è un valore aggiunto che come comunità ci onoriamo di aver sostenuto”.