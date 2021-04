Cittadinanza onoraria a Patrick Zaki, la richiesta di Amnesty-La Spezia ai Comuni spezzini

La Spezia - In provincia della Spezia la richiesta di conferire la cittadinanza onoraria a Patrick Zaki – studente egiziano, ricercatore presso l’Ateneo di Bologna e attivista politico, membro dell'associazione per la difesa dei diritti umani Egyptian Initiative For Personal Rights – parte dal gruppo spezzino di Amnesty International, nato pochi mesi fa nella città capoluogo di provincia. In una mail inviata nei giorni scorsi a tutti i Comuni del territorio, il gruppo ha così avanzato richiesta formale agli enti affinché si esprimano a sostegno della causa Zaki con un riconoscimento di grande valore simbolico.



La prima risposta è arrivata dal Comune di Santo Stefano Magra che discuterà la proposta nel prossimo consiglio comunale convocato mercoledì 28 aprile. Parallelamente il Comune di Lerici affronterà la mozione per la cittadinanza onoraria al giovane egiziano nel consiglio comunale del 30 aprile. Attese le risposte dagli altri Comuni spezzini, affinché sempre più realtà istituzionali si spendano a difesa di un ragazzo innocente, simbolo di una campagna per la libertà e per la difesa dei diritti umani di cui lo stesso Governo italiano si è fatto portavoce.



Info: amnesty.laspezia@gmail.com / 334 9925634 / Instagram: amnesty.laspezia / Facebook: Amnesty International La Spezia